Roberto Martinez défend à nouveau Eden Hazard : "Ce sont des commentaires faciles et paresseux"

Le sélectionneur national est à nouveau venu au secours de son capitaine.

A 3 semaines de la Coupe du monde, de nombreuses questions surgissent concernant l'état de forme d'Eden Hazard. Le Belge joue très peu au Real Madrid et les critiques fusent à son égard.

Le sélectionneur national, Roberto Martinez, défend encore et toujours son capitaine, comme il l'a fait récemment au micro de VTM. Cette fois-ci interrogé au sujet de son numéro 10 par les journalistes de talkSPORT, Martinez a réaffirmé tout le bien qu'il pensait de lui.

"Eden Hazard peut faire de mauvais matchs et avoir des moments où il n'est pas à son meilleur niveau. Les gens disent que c'est à cause de sa morphologie, qu'il a trop de graisse", commence l'Espagnol. "Eh bien, il a la même masse graisseuse quand il fait la différence. Vous devez comprendre que c'est un joueur basé sur son talent et non un joueur basé sur le physique qu'il apporte au jeu. Il a ses points forts pour affronter les joueurs en un contre un. S'il ne joue pas bien, le commentaire facile, le commentaire paresseux, c'est dire qu'il n'est pas aussi mince ou athlétique qu'il devrait l'être. Eden peut faire des bons ou mauvais matchs, mais il a toujours la même forme corporelle."

"Il a tellement de talent. Il est né pour jouer au football. Je pense qu'il fait partie de ces gens pour lesquels on voit tout de suite que ce n'est pas un travail, ce n'est pas une corvée ou quelque chose de fatiguant" a continué le sélectionneur, avant de louer les qualités humaines d'Eden. "Il a ce talent naturel. Et puis cette merveilleuse qualité humaine, il illumine une pièce quand il y entre (...). Il est l'un de ces leaders silencieux avec lesquels vous aimez travailler car ils sont restés eux-mêmes malgré un tel talent."