Europa League : La Roma sauvée par le VAR, le Belge Johan Bakayoko buteur avec le PSV

Découvrez les résultats de cette dernière journée de poules en Europa League.

La Roma a bien cru voir sa qualification basculer contre Ludogorets. Alors que les hommes de José Mourinho menaient 2-1, un but des Bulgares a été annulé par le VAR. Victoire finale et deuxième place pour la Roma, 3-1.

Dans le groupe A, courte victoire d'Arsenal face à Zurich. Les Gunners gardent la première place du groupe, juste devant le PSV. Côté Néerlandais, on note le deuxième but de la soirée inscrit par le jeune Belge Johan Bakayoko, qui inscrit son premier but en Coupe d'Europe.

Le Betis, Braga, Fenerbahce et l'Union Berlin s'imposent également, Rennes partage.