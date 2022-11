Jérôme Boateng condamné à une lourde amende dans son procès pour violences conjugales

La sanction est tombée ce mercredi soir.

Jérôme Boateng (34 ans) avait été condamné à verser 1,8 million d'euros de dommages et intérêts et à un an et six mois de prison avec sursis en septembre 2021 à son ex-compagne pour "coups et blessures volontaires" lors de vacances aux Caraïbes en 2018. Mais l'Allemand avait fait appel.

Le tribunal de grande instance de Munich a cette fois sanctionné le défenseur de l'Olympique Lyonnais une amende de 1,2 million d'euros mais sans peine de prison. Ses avocats réclamaient un acquittement, tandis que la procureur avait requis un an et demi de prison avec sursis en plus d'une amende de 1,5 million d'euros.