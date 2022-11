Malgré une baisse de valeur, Noa Lang est toujours le joueur le plus cher de Pro League

Globalement, les Brugeois dominent ce classement particulier.

Comme d'habitude, le site allemand de données sur le football Transfermarkt a mis à joue les valeurs des joueurs sur le marché des transferts.

Le fait que les joueurs du Club de Bruges dominent la liste n'est pas une surprise, mais le numéro un, Noa Lang, est remarquable. Le Néerlandais a dû se contenter d'un rôle de réserviste chez les champions en titre cette saison. En conséquence, sa valeur marchande a baissé de trois millions.

La hausse du marché de certains envoient Hans Vanaken et Skov Olsen dans les trois premiers. Fabio Silva d'Anderlecht et Roman Yaremchuk suivent. Ensuite, nous retrouvons Paul Onuachu (KRC Genk), Calvin Stengs (Antwerp) et Yari Verschaeren (Anderlecht).

Le classement

1. Noa Lang (Club de Bruges) : 19 millions d'euros (en baisse de 3 millions d'euros)

2. Hans Vanaken (Club de Bruges) : 16 millions d'euros

3. Andreas Skov Olsen (Club de Bruges : 15 millions d'euros (en hausse de 3 millions d'euros)

4. Fábio Silva (Anderlecht) : 15 millions d'euros (3 millions de moins)

. Roman Yaremchuk (Club de Bruges) : 15 millions d'euros (1 million d'euros en moins)

6. Paul Onuachu (KRC Genk) : 14 millions d'euros (abandon de 3 millions d'euros)

7. Calvin Stengs (Antwerp) : 13 millions d'euros (baisse de 2 millions d'euros)

. Yari Verschaeren (Anderlecht) : 13 millions d'euros (+2 millions d'euros)

9. Tajon Buchanan (Club de Bruges) : 9,5 millions d'euros (en hausse de 1 million d'euros)

10. Raphael Onyedika (Club de Bruges) : 8 millions d'euros (en hausse de 3 millions d'euros)

. Francis Amuzu (Anderlecht) : 8 millions d'euros (+ 2,5 millions d'euros) .

. Jens Petter Hauge (La Gantoise) : 8 millions d'euros

. Clinton Mata (Club de Bruges) : 8 millions d'euros

14. Cyle Larin (Club de Bruges) : 7,5 millions d'euros (en baisse de 2,5 millions d'euros) .

. Bryan Heynen (KRC Genk) : 7,5 millions d'euros (+ 1 million d'euros)

. Tarik Tissoudali (La Gantoise) : 7,5 millions d'euros (+3 millions d'euros) .

17. Ferran Jutglà (Club de Bruges) : 7 millions d'euros (en hausse de 4 millions d'euros)

. Carlos Cuesta (KRC Genk) : 7 millions d'euros

19. Nicolás Castro (KRC Genk) : 6,5 millions d'euros (+0,5 million d'euros)

20. Amadou Diawara (RSC Anderlecht) : 6 millions d'euros (2 millions d'euros en moins)

. Maarten Vandevoordt (KRC Genk) : 6 millions d'euros (2 millions d'euros en moins)