Victoire et fin de match folle pour Kompany et Burnley

Les hommes de Vincent Kompany ont arraché la victoire sur le fil avec deux buts dans le temps additionnel.

Un autre match, une autre victoire : il semblerait que Vincent Kompany et Burnley ne jurent que par cette phrase ces dernières semaines.

La preuve encore ce mercredi soir lors de la réception de Rotherham. Mené au score 1-2 après l'heure de jeu, Burnley n'a pas baissé les bras et a offert un spectacle incroyable à ses supporters.

Dans le temps additionnel (plus de dix minutes !), Manuel Benson et Halil Dervisoglu ont signé deux buts et de quoi offrir les trois points à leur équipe.

Au classement, Burnley parade en tête avec cinq points d'avance sur Blackburn, deuxième.