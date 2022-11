Coup d'arrêt pour Kompany : Burnley subit sa première défaite depuis la mi-août

Les Clarets ont lourdement chuté en déplacement à Sheffield United ce samedi après-midi (5-2).

Burnley, leader de Championship, avait l'occasion de prendre ses distances sur Sheffield United (32 points, contre 38 pour Burnley). Mais les hommes de Vincent Kompany, avec Benson et Zaroury récents hommes forts et à nouveau titulaires au même titre que Bastien, Cullen, Vitinho et Harwood-Bellis, sont malheureusement tombés sur plus forts qu'eux.

Robinson a pourtant marqué contre son camp, sous l'impulsion de Benson, et mis les Clarets aux commandes dès la 17e. Rejoints au score après un but de Ndiaye, les joueurs de Kompany ont bien réagi et ont repris l'avantage. Le buteur ? Manuel Benson, pour son troisième but en autant de matchs consécutifs.

Mais tout est ensuite allé de travers pour Burnley en seconde mi-temps. McBurnie a égalisé dès la 48e, Robinson a placé Sheffield devant (65e), puis Ahmedhodzic (69e) et encore McBurnie (74e) ont parachevé le travail.

Coup d'arrêt pour Kompany, qui n'avait plus perdu en championnat depuis le 12 août dernier. Burnley voit Sheffield, son nouveau dauphin, revenir à 3 points et ses concurrents se frotter les mains.