Officiel: Ralph Hasenhüttl n'est plus le coach de Southampton

On le sait, quand les résultats sont mauvais, c'est souvent le coach qui trinque. C'est le cas à Southampton où Ralph Hasenhüttl vient de prendre la porte après la défaite de ce week-end contre Newcastle (1-4).

Actuellement, l'équipe de Romeo Lavia est à la 18ᵉ place au classement, position de relégable.

#SaintsFC can confirm it has parted company with Men’s First Team Manager Ralph Hasenhüttl.