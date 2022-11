José Mourinho tacle un de ses joueurs : "Trahi par l'attitude d'un joueur non professionnel"

José Mourinho fait encore parler de lui avec son langage cru en conférence de presse.

La scène se passe après le match nul 1-1 contre Sassuolo hier soir. José Mourinho, très en colère, n'a pas hésité à tacler un de ses joueurs.

"Je suis désolé que les efforts de l'équipe aient été trahis par l'attitude d'un joueur non-professionnel. Je lui ai dit qu'en janvier, il devait se trouver un nouveau club. Une attitude non-professionnelle qui n'est pas juste envers ses coéquipiers, c'est ce qui me déçoit. J'avais 16 joueurs sur le terrain ce soir et j'ai aimé l'attitude de 15 d'entre eux. Je n'en ai pas aimé une et je l'ai dit".

L'entraineur parlerait de Rick Karsdop, entré en jeu et fautif sur le but encaissé. The Special One a eu une discussion privée avec le joueur durant laquelle il a eu des mots très durs selon le Corriere dello Sport. Le Portugais est remis en cause à Rome mais, contrairement à son joueur, on ne lui aurait pas demandé de partir de la capitale.