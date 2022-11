Lens pourrait dire au revoir à Fofana très rapidement

Le milieu de terrain, qui va s'envoler pour le Qatar avec Les Bleus, devrait troquer son maillot lors du prochain mercato.

Si l’on en croit Fabrizio Romano, le RC Lens pourrait perdre Seko Fofana, lors du mercato de janvier. Le milieu de terrain serait convoité par Arsenal et Liverpool : « Seko Fofana a maintenant un nouvel agent et il travaille évidemment à trouver des solutions pour 2023. Pour le moment c'est encore tôt, rien n'avance ; mais il peut être une opportunité non seulement pour les clubs de Premier League, a-t-il expliqué. Le prix fixé par le RC Lens serait de 40 millions d’euros.

Le RC Lens est actuellement à la deuxième place, voire pour le titre. Les décideurs lensois pourraient hésiter à se séparer de lui, alors que l’équipe de Franck Haise a jusque-là réalisé un parcours quasi irréprochable.