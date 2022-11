Roberto Martinez sur Lukaku : "Nous sentons qu'il pourra jouer un rôle lors des trois premiers matchs"

Le sélectionneur national a présenté ce jeudi midi sa liste pour la Coupe du monde. L'occasion de revenir sur la situation particulière de son attaquant, Romelu Lukaku, engagé dans une course contre la montre en vue de sa revalidation.

Repris dans la sélection de Martinez, Lukaku n'en reste pas moins grandement incertain. "Il est assez clair qu'il n'est pas apte physiquement pour l'instant", a déclaré le sélectionneur des Diables Rouges en conférence de presse. "Il suit un traitement et a l'opportunité d'être à nouveau totalement en forme 24 heures avant notre premier match (le 23 novembre, contre le Canada, ndlr). La Coupe du monde est composée de deux phases très différentes. D'un point de vue médical, nous sentons qu'il peut être apte pour le second tour. Nous considérerons alors s'il peut avoir un grand impact lors de cette Coupe du monde."

"Ce n'est pas un traitement spécial (...) Nous avons un département médical qui a l'expérience dans ce genre de situations : Witsel lors du dernier Euro, Kompany qui en 2018 n'a commencé à jouer que lors du dernier match de poules puis a joué les 4 suivants."

Lukaku pourrait-il donc ne jouer que lors des matchs à élimination directe ? "Pas pour l'instant", a répondu Martinez. "Il faut être très prudent lorsqu'on parle de chronologie médicale, car tout peut changer en l'espace de 24 heures. Nous avons un plan clair. Nous allons travailler sur cette base temporelle de 24 heures et voir comment il récupère. Les trois derniers jours ont été très positifs. Nous avons l'impression qu'il pourra jouer un rôle dans les trois premiers matchs. Mais cela peut changer. Et nous devons être ouverts à cela, nous montrer flexibles et attentifs."