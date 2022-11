Le Ghana à la Coupe du Monde 2022 : Créer la surprise et rejoindre les 1/8es ?

La Coupe du Monde débute dans moins d'un mois. Le moment est donc venu de vous présenter les équipes qui se disputeront le trophée suprême à Doha. Place au Ghana, qui pourrait créer la surprise et rejoindre les 1/8es de finale.

Alors que la Coupe du Monde 2022 débute ce dimanche, nous terminons de vous présenter le groupe H, le dernier groupe de ce Mondial. Après les présentations du Portugal et de l'Uruguay cette semaine, voici le Ghana, qui pourrait créer la surprise en rejoignant les 1/8es de finale. Présentation et analyse.

Quatre Belgicains parmi la sélection

Après la Belgique, le Ghana est la nation qui a sélectionné le plus de joueurs évoluant en Jupiler Pro League : Elisha Owusu (La Gantoise), Abdul Nurudeen (KAS Eupen) et les Brugeois Denis Odoi et Kamal Sowah. Si l'attaquant Brugeois n'a pas encore la moindre sélection avec son pays, Denis Odoi va disputer son premier grand tournoi, dix ans après sa première sélection avec les Diables Rouges (le 25 mai 2012, en match amical face au Monténégro). Nurudeen et Owusu, qui comptent tous deux deux sélections, ne semblent pas non plus être le premier choix de leur sélectionneur, Otto Addo.

Une qualification étriquée

Au troisième et dernier tour de qualifications, le Ghana s'est contenté d'un double partage (0-0 et 1-1) face au Nigéria pour accéder à sa 4e phase finale de Coupe du Monde. Les quarts de finaliste de l'édition 2010 - éliminés après un penalty manqué et obtenu sur une faute de main volontaire de Luis Suarez à même la ligne de but - auront à cœur de créer la surprise face à l'Uruguay pour glaner la deuxième place du groupe, synonyme de 3e qualification pour le tableau final de la compétition.

Une CAN complètement manquée

En janvier dernier, le Ghana est passé complètement à côté de son sujet lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Derniers d'un groupe composé des Comores, du Gabon et du Maroc, les Black Stars furent la véritable déception de la compétition. Un statut loin de correspondre au Ghana, quadruple champion d'Afrique.

De nombreux joueurs des cinq grands championnats européens

Mohammed Salisu (Southampton), Daniel Amartey (Leicester), Alexander Djiku (Strasbourg), Joseph Aidoo (Celta Vigo, ex- KRC Genk), Alidu Seidu (Clermont), Gideon Mensah (Auxerre), Tariq Lamptey (Brighton), Thomas Partey (Arsenal), Salis Abdul Samed (Lens), Mohammed Kudus (Ajax Amsterdam), Daniel-Kofi Kyereh (Fribourg), Kamaldeen Sulemana (Rennes), André Ayew (ex- Swansea, West-Ham, Marseille), Inaki Williams (Atheletic Bilbao) et Jordan Ayew (Crystal Palace). Tous ces joueurs, qui évoluent aujourd'hui dans un des cinq grands championnats européens, figurent dans la sélection du Ghana pour la Coupe du Monde 2022. Un très bel effectif, qu'il ne faut certainement pas sous-estimer.

Une qualification devant l'Uruguay ?

C'est donc très logiquement que le Ghana peut espérer une qualification pour les 1/8es de finale de la compétition. En cas de deuxième place, les Ghanéens affronteraient les premiers du groupe G, soit probablement le Brésil. Un possible affrontement de gala pour une Coupe du Monde alors déjà réussie.