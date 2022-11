Un Anglais forfait pour le premier match du Mondial

Selon les informations de Sky Sports, Kyle Walker ne participera pas au premier match de l'Angleterre lors de cette Coupe du monde (contre l'Iran, lundi, 14h).

Le latéral droit était déjà incertain pour le tournoi. Il est blessé à l'aine depuis le 2 octobre dernier et la large victoire sur Manchester United (6-3).

Une nouvelle tuile pour Gareth Southgate, qui on le rappelle doit déjà se passer de Reece James et Ben Chilwell comme latéraux.

