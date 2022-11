Officiel : Liverpool blinde un enfant du club

Liverpool a communiqué ce jeudi et a annoncé la prolongation de contrat de Curtis Jones (21 ans, 7 matchs cette saison), sans néanmoins préciser la durée du nouveau contrat. Le club a en effet simplement écrit que Jones était désormais lié "au long terme" à Liverpool.

Au club depuis son plus jeune âge, Jones a franchi les étapes jusqu'à devenir un pion important chez les Reds. Il compte 81 matchs, 8 buts et 10 assists avec Liverpool. Il est également international U21 avec l'Angleterre depuis 2020 (12 sélections, 3 buts).

We’re delighted to announce that @curtisjr_10 has signed a new long-term contract with the Reds! 🙌