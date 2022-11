Arsenal nomme le premier directeur sportif de son histoire

Si Arsenal est leader de Premier League à l'heure de la trêve internationale, c'est aussi grâce à son directeur technique, Edu Gaspar. Présent depuis 2019 au sein de l'organigramme du club, le Brésilien est en quelque sorte l'architecte du renouveau du club londonien.

Sentant la concurrence faire les yeux dous à Edu, Arsenal a décidé de le promouvoir au rôle de premier directeur sportif. "La promotion d'Edu lui permet d'assumer la responsabilité globale de toutes les activités de notre Académie, en plus de ses responsabilités actuelles dans le football masculin et féminin", explique le communiqué.

We are delighted to announce that Edu Gaspar has been appointed as our first-ever Sporting Director.