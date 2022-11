Indésirable en Serie A, un ancien de Genk peut se chercher une porte de sortie

Selon le journaliste italien Nicolo Schira, Ruslan Malinovskyi (29 ans) ne rentrerait plus dans les plans de son coach à l'Atalanta, Gianpero Gasperini.

L'ancien joueur de Genk - de janvier 2016 à juillet 2019 - a disputé 14 matchs de Serie A cette saison, mais uniquement 5 en tant que titulaire. Ses peformances sont aussi en déclin, avec seulement 1 but marqué et deux assist délivrés.

Tout comme Jérémie Boga, le milieu offensif ukrainien serait donc poussé vers la sortie lors du prochain mercato d'hiver. On se rappelle que lors de la dernière fenêtre estivale, il avait été cité proche de Marseille et de Tottenham.

Ruslan #Malinovski and Jeremie #Boga are not in #Gasperini’s plans and they could leave #Atalanta during the winter #transfers window