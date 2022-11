Luis Enrique l'assure : la Belgique fait partie des outsiders

Luis Enrique a attiré des dizaines de milliers de téléspectateurs sur son livestream sur Twitch vendredi soir. L'entraîneur national de l'Espagne a utilisé la plateforme en ligne pour donner plus de visibilité avant la Coupe du monde. L'entraîneur s'est également attardé sur les chances des Diables

Au total, plus de 150 000 personnes l'ont regardé en direct sur Twitch. Enrique, qui est à quelques jours de sa toute première participation à la Coupe du monde en tant que sélectionneur national, a d'abord pris la parole lui-même avant de prendre le temps de répondre aux questions des téléspectateurs.

On a demandé à l'entraîneur si son pays, l'Espagne, était le favori pour la victoire finale. Lui-même ne le pense pas. "Je dirais le Brésil et l'Argentine", a-t-il déclaré. Enrique estime également que les champions du monde actuels sont supérieurs à son équipe. "Après le Brésil et l'Argentine vient la France. Ensuite viennent l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Angleterre et la Belgique."