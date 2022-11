Coupe du Monde 2022 : Comment l'Équateur a failli être disqualifié de la Coupe du Monde

La Coupe du Monde, c'est maintenant ! Chaque jour, une nouvelle équipe vous sera présentée sous un angle un peu différent. L'Équateur, qui affronte le Qatar ce dimanche, aurait bien pu...ne pas en être, à cause d'un imbroglio administratif.

Connaissez-vous Byron Castillo ? En dehors des suiveurs assidus du football sud-américain, peu de gens pouvaient répondre "oui" à cette question avant cette année. Le latéral droit du Barcelona SC à l'époque (transféré depuis à Leon, au Mexique), âgé de 24 ans, est un grand talent de son pays, international à 13 reprises, mais n'est pas ce qu'on peut appeler une star. Pourtant, il a fait la Une des médias mondiaux après la qualification de l'Équateur pour la Coupe du Monde.

Et pour cause : Castillo, 13 caps comme nous le disions, a été accusé par les fédérations chilienne et péruvienne de...ne pas être Équatorien. Contrairement à ce qu'indique son passeport, Byron Castillo ne serait pas né à Playas, Equateur, mais en Colombie en 1995. Tout point pris par la Banana Mecanica avec l'arrière droit sur le terrain pourrait donc être considéré comme nul. Le Chili espère ainsi faire un bond au classement et chiper le ticket équatorien pour le Qatar. Optimiste, puisque le règlement de la FIFA aurait probablement qualifié dans ce cas le premier absent au ranking mondial - à savoir l'Italie.

L'Equateur "à moitié" sanctionné

Le Tribunal Arbitral du Sport, après enquête, conclura que Byron Castillo n'est en effet pas né en Équateur, et que son passeport est faux. Mais a estimé que comme les autorités équatoriennes avaient reconnu le joueur comme citoyen équatorien, l'Équateur ne devait pas être pour autant totalement sanctionné : 100.000 francs suisses, et 3 points de pénalité pour les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. On peut parler de demi-mesure, afin d'éviter des appels et contre-appels interminables.

Seule vraie conséquence sportive à court terme : Byron Castillo, qui aurait normalement fait partie des 26 de Gustavo Alfaro, a été laissé de côté "afin d'éviter de souffrir à nouveau de sanctions injustes", comme l'a précisé la fédération équatorienne dans un communiqué. Le rêve d'un jeune homme de 24 ans est donc brisé par ce qu'on peut considérer comme une plainte opportuniste et malveillante du Chili, ou comme une grossière erreur administrative de la fédération. La vérité est entre les deux. L'Équateur, en tout cas, est bien présent et ouvre le bal ce dimanche...