Jonathan David : "On peut battre la Belgique"

L'ancien Gantois est confiant en les chances du Canada.

Opposé à la Belgique pour son tout premier match en Coupe du Monde, Jonathan David a été interrogé par la média canadien TSM sur les ambitions de son pays : "Si on peut battre la Belgique ? Bien sûr qu'on peut le faire. On veut montrer qu'on est une nation de football. Que l'on a de très bons joueurs. Et une très bonne équipe. Comme les trois autres adversaires, il faudra essayer de sortir de la phase de groupes. Et si c'est le cas, voir après jusqu'où on peut aller".

Il n'a pas non plus oublié son passé par notre compétition : "Je n'y ai conservé que de bons souvenirs. Disons que c'était un passage important de ma carrière". Interrogé sur le fait que Charles De Ketelaere lui ait chipé le statut de transfert sortant le plus cher du championnat, le Canadien est beau joueur : "Je ne suis pas déçu (il sourit). La Belgique produit de bons joueurs qui finissent par partir à l'étranger. C'est un joueur intelligent que j'ai vu lors de ses premiers matches".