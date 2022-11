Felice Mazzu défend Eden Hazard : "Créer un climat négatif autour de lui pourrait être préjudiciable à l'équipe"

L'entraîneur du Sporting Charleroi espère que le joueur du Real Madrid sera titulaire pour entamer la Coupe du Monde.

Ce dimanche, l'Équateur s'est imposé face au Qatar lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde 2022 (0-2). Les hostilités sont désormais lancées, et ce mercredi, la Belgique entrera dans la compétition, face au Canada. Quelle composition aligner ? Eden Hazard doit-il être titulaire ? C'est à ces questions que Felice Mazzu, le nouvel entraîneur de Charleroi, a répondu "Dans le Vestiaire", la nouvelle émission de RTL Sport pour débriefer les rencontres de Coupe du Monde.

"On sait tous qu'Eden n'est pas dans la meilleure partie de sa carrière. Mais on sait aussi que c'est un joueur intrinsèquement extraordinaire, capable de faire la différence dans n'importe quel grand match, grâce à son expérience, ses automatismes et sa qualité. Si un climat négatif est créé autour de lui, cela pourrait être préjudiciable à l'équipe. Je le laisserais commencer la Coupe du Monde comme titulaire. S'il ne répond pas présent, des décisions devraient alors être prises."