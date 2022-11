🎥 La première Coupe du Monde du Canada, en 1986...avec un Sérésien

Le Canada dispute sa seconde Coupe du Monde cette année. La Belgique a l'honneur d'accueillir les Maple Boys 36 ans après leur première participation, en 1986.

Un seul joueur de l'effectif canadien actuel (et aucun côté Diables Rouges !) était né lors de la première et jusqu'à aujourd'hui seule participation du Canada à la Coupe du Monde, en 1986. Il s'agit d'Atiba Hutchinson (39 ans). À l'époque, le Canada fait office de petit poucet - un peu comme cette année - dans une poule qui comprend la France de Michel Platini et l'URSS, futur quart de finaliste. Les Maple Boys ne prendront aucun point, et ne marqueront aucun but.

Si en 2022, les "Belgicains" de l'effectif canadien sont bien connus (Buchanan, Larin, David), le groupe de 1986 en comptait déjà un. Il s'agissait d'Igor Vrablic, attaquant de 20 ans à l'époque et évoluant au RFC Seraing ! Sa courte carrière internationale sera fructueuse (35 matchs, 12 buts) mais brutalement stoppée en 1986 quand il sera impliqué dans un scandale de matchs truqués.

Découvrez en images la Coupe du Monde 1986 du Canada :