Peter Galindo, journaliste canadien: "Cette Coupe du monde a conquis le pays"

A quelques heures de la rencontre contre la Belgique, le journaliste canadien Peter Galindo s'est exprimé sur ce qu'attend le pays et quels sont les joueurs pouvant surprendre les Diables Rouges.

Dans un pays où le football est clairement derrière le Hockey ou le Basket, cette qualification pour un Mondial a révélé un vrai intérêt autour du foot. Une ampleur à un point inattendu pour Peter : "Cette Coupe du monde a conquis le pays d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas, même en dépit de toute la controverse entourant le Qatar. Même ma mère, qui n'est pas du tout fan de sport, me pose constamment des questions sur le match contre la Belgique. Le financement a longtemps été un énorme problème. Le football a toujours été traité comme un petit sport. Chaque joueur de l'équipe actuelle est né à l'extérieur du Canada ou a des parents qui ont émigré. Il y a aussi d'innombrables doubles nationalités."

Les Canadiens restent quand même réaliste et ne se mettent pas à rêver : " La plupart des Canadiens sont réalistes et ne s'attendent pas à passer le groupe. Nous voyons toujours la Belgique et la Croatie comme les favoris, même si c'est un groupe assez équilibré. Notre victoire contre la Belgique dépendra de Eustaquio. Il commence la Coupe du monde avec un excellent niveau de forme depuis Porto, où il a inscrit quatre buts et une passe lors de ses quatre derniers matchs. Il commence à marquer et c'est un développement continu. Eustaquio est au Canada ce que Youri Tielemans est à la Belgique : un excellent milieu de terrain box-to-box pour l'équilibre"