Dani Alves tacle Kyllian Mbappé: "C'est un phénomène, mais..."

Dani Alves a 39 ans mais a été sélectionné par Tite pour cette Coupe du monde. il a accordé une interview a la Gazzetta Dello Sport pour parler du Brésil... mais aussi de Kylian Mbappé.

Pour l'ancien Latéral du Barca, il est clair que le Brésil est l'un des grands favoris de ce Mondial: "Par tradition et de par son histoire, le Brésil est toujours favori. Nous avons souffert ces dernières années, mais maintenant, nous avons construit un groupe à la peau très dure. Sur le plan humain, le vestiaire du Brésil est l’un des meilleurs depuis très longtemps."

Mais ce n'est pas tout, qui dit Brésil dit Neymar, sur qui Dani Alves ne tarit pas d'éloges. Passé par le Paris-Saint-Germain, le défenseur a évoqué la relation entre les deux attaquants du PSG: "Un grand joueur doit toujours savoir et comprendre qui évolue à ses côtés. Tes coéquipiers mettent en valeur tes qualités. Mbappé est un phénomène, mais il n’a pas encore compris que ceux qui jouent avec lui en attaque (Neymar et Lionel Messi ) sont des plus grands phénomènes que lui. Neymar et Messi sont uniques : ils voient et font des choses que personne ne voit ou se risque à faire. Vous devez être intelligent afin de profiter de leur potentiel. Ce sont deux génies du foot. Je pense bien manier la balle, mais quand je jouais avec Leo, je lui donnais la balle. Et si je joue avec Ney, c’est pareil. Si Kylian leur donne la balle, il marquera 150 buts."

Alves rajoute un peu d'huile sur le feu dans une relation qui semble déjà être passée du meilleur au pire cette saison...