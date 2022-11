Gareth Southgate donne des nouvelles de la blessure d'Harry Kane

Sorti à la 76ème contre l'Iran pour ne pas prendre de risque, Harry Kane avait reçu un coup au genou et était pour l'instant incertain pour le prochain match des Three Lions contre les USA.

On savait que ce n'était pas grave, mais l'enchaînement des rencontres dans cette Coupe du Monde peut parfois changer la donne. Harry Kane n'était pas encore sûr d'être présent contre les USA pour la deuxième rencontre de poule des deux équipes, ce vendredi à 20h00.

C'est désormais tout un peuple qui est rassuré, car Gareth Southgate vient de confirmer la présence sur le terrain de l'attaquant de Tottenham. " C'était important de bien gérer la blessure et on l'a fait. Harry (Kane) a travaillé un peu plus en individuel aujourd'hui, mais il est prêt pour le match de demain (Vendredi, NDLR)" a assuré le sélectionneur dans des propos relayés par ITV.

Dans les autres informations données par le sélectionneur anglais, Harry Maguire devrait honorer sa cinquantième sélection et devrait donc être bien au poste. Lui aussi avait quitté la pelouse plus tôt que ses partenaires lors du match contre l'Iran.