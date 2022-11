"Si Simon Mignolet était Néerlandais..."

Les Pays-Bas sont à la recherche d'un nouveau gardien de but de haut niveau. Andries Noppert du SC Heerenveen est entre les perches, mais Ruud Vormer a des doutes.

"En Belgique, vous avez Simon Mignolet et Thibaut Courtois, deux gardiens de classe mondiale", a déclaré Vormer dans Het Nieuwsblad. "Nous avions l'habitude d'avoir Edwin van der Sar. Mais cela fait un moment que nous n'avons pas de gardien de but qui joue au plus haut niveau à l'étranger. Si Simon était néerlandais, il serait numéro un et aurait déjà compté un peu plus de matchs internationaux que 35."

Vormer montre du respect pour Noppert. "C'est un conte de fées moderne. Avec seulement une trentaine de matchs en Eredivisie à son actif, il est dans les buts des Oranje. Je ne connaissais pas ce gars. Mais lors de ce premier match de Coupe du Monde, les gardiens de but ont fait la différence. Le Sénégalais Mendy a fait deux grosses erreurs sur les deux buts alors que Noppert a été serein."

Vendredi, Noppert pourra peut-être prouver à nouveau son talent puisque les Pays-Bas affronteront l'Equateur.