Bonne nouvelle pour la France avant le Danemark

Les Bleus vont affronter le Danemark ce samedi à 17 h 00.

La France pourra à nouveau faire appel à Raphaël Varane lors du match contre le Danemark. Le défenseur de Manchester United s'est blessé aux ischio-jambiers lors du match contre Chelsea en octobre, mais il a tout de même été retenu pour la Coupe du monde au Qatar par le sélectionneur national Didier Deschamps.

"En fait, il était aussi en forme la semaine dernière, mais maintenant, il est vraiment prêt", a déclaré Deschamps en conférence de presse. "Il a de l'expérience et le plus important est qu'il soit prêt physiquement et mentalement. Je sais qu'il l'est."

La France a beaucoup de choix à l'arrière. Contre l'Australie, Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté ont débuté la rencontre. Le défenseur du FC Barcelone, Jules Koundé, est monté au jeu. William Saliba et Axel Disasi font également partie des options.