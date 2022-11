Belgique-Maroc : Walid Regragui fait le point sur Mazraoui et Hakimi

Les Diables Rouges et les Lions de l'Atlas se croisent demain à l'occasion de leur deuxième match de ce Mondial.

La Belgique (3 points) et le Maroc (1 point) se rencontrent demain, une partie qui pourrait sceller la qualification des Diables en cas de victoire, ou mettre les Lions de l'Atlas en très bonne position en cas de victoire de ces derniers.

La partie disputée face à la Croatie (0-0) a laissé des traces du côté du Maroc, avec notamment la sortie sur blessure de Noussair Mazraoui (Bayern) et une douleur à la cuisse d'Achraf Hakimi (PSG) en fin de partie.

Incertains, Walid Regragui a rassuré en conférence de presse, sur leur état de santé et leur présence face aux Belges : "Le match contre la Croatie a laissé quelques pépins physiques. Noussair Mazraoui n’est toujours pas out pour le match face à la Belgique, je pense qu’il sera présent. Nous voulons récupérer les joueurs à 100% car il faudra l’être pour sortir une bonne performance. Hakimi, Mazraoui ou Saiss ont des douleurs mais il faut passer outre, c’est une Coupe du Monde, ce sont les risques. Mazraoui est bien, Hakimi aussi, et nous verrons si nous prendrons le risque."