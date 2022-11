Alexander Blessin bientôt licencié par le Genoa

Alexander Blessin (49 ans) avait fait sensation en Belgique en emmenant le KV Ostende vers une superbe 5e place en championnat de Belgique, étant élu Entraîneur de l'année dans la foulée. En janvier 2022, il quittait un KVO déforcé pour devenir entraîneur du Genoa, en Serie A. Malheureusement, l'Allemand ne parviendra pas à empêcher la relégation du club génois, mais restera avec pour tâche de remonter immédiatement en Serie A.

Le Genoa est actuellement 3e en Serie B, mais une mauvaise série de résultats va coûter sa place à Blessin, annonce Fabrizio Romano. La défaite de ce dimanche à Pérouse (1-0) ponctuait une série de 4 matchs sans victoire (1/12), que le bon bilan des semaines précédentes ne suffit apparemment pas à compenser. Alexander Blessin sera un entraîneur libre dans les jours qui viennent.

Former KV Oostende and RB Leipzig youth manager Alexander Blessin is now set to be sacked by Italian side Genoa. 🚨🇩🇪 #transfers



