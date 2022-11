Martinez à propos du remplacement d'Eden Hazard : "Nous ne voulions pas prendre ce risque"

Eden Hazard et Amadou Onana ont été remplacés à l'heure de jeu. Quelque chose qui n'a pas vraiment été compris par de nombreux supporters.

Eden Hazard et Amadou Onana étaient clairement dans un bon match, mais ont quand même été remplacés. Juste au moment où ils étaient parmi les meilleurs Diables.

Une décision qui a surpris tout le monde mais qui fait sens pour Roberto Martinez. Ce dernier a été très clair sur son choix de remplacer Eden Hazard. "Nous avons retenu la leçon avec Eden Hazard", raconte le sélectionneur national dans Het Nieuwsblad. "Nous avions prévu de le remplacer après 60 minutes et nous nous en sommes tenus à ce plan."

Martinez craignait que les choses tournent mal. "Il y avait une situation similaire à l'Euro l'année dernière. Nous voulions le remplacer contre le Portugal après soixante minutes. Nous avons tardé à faire ce changement et le résultat a été une blessure musculaire et le tournoi était terminé. Nous ne voulions plus courir ce risque."