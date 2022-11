Romelu Lukaku titulaire contre la Croatie ? "Vous avez besoin de vos joueurs les plus influents sur la pelouse"

Au lendemain de la déroute face au Maroc, la Belgique se retrouve dos au mur. La Belgique est dans l'obligation de faire un résultat contre la Croatie jeudi prochain (16h).

Roberto Martinez a évoqué la défaite face au Maroc et la rencontre ô combien importante contre la Croatie. "C'est la première fois qu'on se retrouve dans ce genre de situations. Nous n'avons jamais perdu par deux buts en Coupe du monde. Nous espérions être qualifiés dès le deuxième match, mais c'est la réalité. Il nous reste une opportunité de passer, nous savons que nous pouvons le faire. ", a confié le sélectionneur de la Belgique auprès de nos confrères de la RTBF", a expliqué le Catalan avant d'évoquer Romelu Lukaku.

"Dans chaque équipe, vous avez besoin de vos joueurs les plus influents sur la pelouse. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur le retour de Romelu Lukaku. Au plus nous aurons des options, au mieux ce sera. Il reste deux séances d'entrainement, on verra si Romelu sera en mesure de débuter contre la Croatie", a conclu le Martinez.