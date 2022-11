Glen De Boeck a vécu la même situation que les Diables Rouges en 2022 : "Nous avions élevé notre niveau de jeu"

Les Diables Rouges doivent obtenir un résultat contre la Croatie. Sinon, ils prendront l'avion du retour vendredi.

Glen De Boeck a vécu une situation plus ou moins identique en 2002. Après deux nuls contre la Corée du Sud et la Tunisie, ils devaient gagner contre la Russie. Et les Diables l'ont emporté 3-2.

"Nous avions élevé notre niveau de jeu. Nous avons fait preuve de courage et d'audace. Les internationaux actuels doivent faire de même maintenant", a déclaré De Boeck à Gazet van Antwerpen. "Le rythme doit être plus élevé, ils doivent oser jouer un football offensif. Les solutions se trouvent plus haut sur le terrain, mais ce n'est pas le cas, malgré les nombreuses qualités. C'est tellement passif. Il faut prendre le contrôle du jeu, ne se soumettre comme ce fut le cas contre le Canada et le Maroc."