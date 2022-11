Le sélectionneur de la Tunisie confiant avant d'affronter la France : "Rien n'est impossible"

Quatrième du groupe D de la Coupe du monde 2022, la Tunisie n'a plus le choix. Pour se qualifier en huitièmes de finale, les Aigles de Carthage doivent l'emporter mercredi contre la France, en espérant un résultat favorable entre l'Australie et le Danemark.

Le sélectionneur tunisien Jalel Kadri a affiché sa motivation en conférence de presse ce mardi. "Demain, nous affrontons les tenants du titre. Un match difficile même si tel que je l’ai mentionné, j’ai 26 joueurs dans l’effectif et tous disposent des capacités pour un tel match. Nous avons eu un très bon résultat contre le Danemark (0-0). On n’a pas eu beaucoup de chance contre l’Australie (0-1) au niveau arbitral. Cela faisait partie du football, nous sommes responsables des choix sur le terrain. Aujourd’hui, le message est le suivant : rien n’est impossible. Nous sommes là à 100 % pour obtenir un bon résultat. (...) Demain, nous avons un match historique à jouer et nous espérons terminer victorieux", a déclaré Kadri.