Les chances de nos Diables d'atteindre les huitièmes en chute libre

Si le Brésil, la France et le Portugal sont sûrs d'être qualifié et le Canada et le Qatar, quant à eux sont sûrs de ne pas figurer dans les huitièmes.

Il reste une grande zone d'ombre et beaucoup de scénarios possibles. C'est donc Nielsen, agence mondiale qui calcule les audiences ou fait des probabilités, qui a livré les taux de chance de participations.

Et c'est un coup dur pour les Diables qui n'ont que 38% de chance d'accéder aux huitièmes, selon Nielsen. Nos voisins néerlandophones ont 99%. L'équipe qui a le moins de chance de se qualifier est le Cameroun, avec seulement 4%.

🧮 - Most likely World Cup last-16 (in order of likelihood):



100%

🇧🇷

🇫🇷

🇵🇹



90-99%

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🇳🇱

🇪🇸



80-89%

🇲🇦



70-79%

🇦🇷

🇪🇨

🇵🇱

🇭🇷



60-69%

🇨🇭



50-59%

🇮🇷



40-49%

🇦🇺

🇺🇾

🇨🇷



