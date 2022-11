"Modric ne se contente pas de dire qu'il aime notre pays, il le montre"

Le match Belgique - Croatie est prévu jeudi à 16 h 00. Les deux équipes vont se disputer une qualification pour le tour suivant et les Croates sont motivés comme jamais.

La Croatie n'est un État souverain que depuis 1991. La lutte pour se séparer de l'ancienne Yougoslavie est toujours cica dans les mémoires. "Chaque fois qu'un joueur joue au football pour notre pays, il joue avec respect pour les victimes de la guerre et avec motivation", déclare Robert Spehar, ancien attaquant du Club Brugge, dans Het Laatste Nieuws.

Spehar fait des commentaires sur la façon dont la guerre est toujours vivante dans son pays. "Nous nous battons pour notre pays, mais nous montrons aussi du respect pour les autres pays. Au cours des 20 dernières années, nous avons joué plus d'une fois contre la Serbie, ce n'était pas un problème."

Le patriotisme reste important pour les Croates, bien sûr. Luka Modric, par exemple, a vécu la guerre d'indépendance dans son enfance. Maintenant, il est le capitaine de la Croatie. Malgré son statut de joueur du Real Madrid, le milieu de terrain ne rechigne pas à travailler. "Sous le maillot de la Croatie, il court encore plus et se bat pour chaque ballon. Il ne se contente pas de dire 'j'aime mon pays', il le montre." Selon M. Spehar, c'est ainsi que Modric impose le respect aux autres joueurs et à tous les fans.