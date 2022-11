Timothy Castagne relativise à son tour : "On s'est dit les choses, sans que le ton monte"

Que s'est-il passé au sein du vestiaire belge ? Timothy Castagne n'a naturellement pas échappé à ces questionnements.

Comme Eden Hazard la veille, Timothy Castagne a évoqué cette fameuse réunion entre Diables Rouges, lors de laquelle, selon les propos du latéral, les joueurs "se sont dits les choses". "Oui, il y a eu une discussion de groupe, mais le ton n'est pas monté, il n'y a pas eu d'insultes, rien", affirme Castagne en conférence de presse. "Et dès hier à l'entraînement, l'ambiance était bien meilleure. Il a fallu se dire les choses, c'est normal. Peut-être qu'on doit retrouver un peu de légèreté, se retirer de la pression".

Timothy Castagne a cependant reconnu que les propos de Kevin De Bruyne avaient été discutés dans le groupe. "Oui, ça nous a un peu touchés. On sait que Kevin n'a pas fait ça négativement. Mais on sait aussi que l'Italie a été gagner l'Euro avec Chiellini et Bonucci derrière. L'âge n'est pas tout. Je ne pense pas que les mauvaises prestations de l'un ou l'autre expliquent tout. Mais ce n'est pas parce que Kevin a dit ça qu'on a mal joué", pointe le joueur de Leicester City. "Et désormais, tout est réglé".

Vous n'êtes pas obligés d'y croire



Et désormais, le groupe belge croit-il à la qualification ? "Nous, on y croit. Mais je ne suis pas ici pour pousser qui que ce soit à y croire. Vous n'êtes pas obligés d'y croire", lance Castagne avec le sourire. "Selon moi, la situation lors du Final Four était pire sportivement. Cette fois, les critiques sont un peu parties dans tous les sens, mais si on donne tout demain, on verra ce qui se passera. Il faut montrer qu'on est une grande équipe et qu'on peut y parvenir sous pression aussi".