Hervé Renard lucide : "Le score ne reflète pas la physionomie de la partie"

Vainqueur surprise contre l'Argentine (2-1) lors de son premier match de la Coupe du monde 2022, avant de chuter contre la Pologne (0-2), l'Arabie Saoudite quitte le tournoi après une deuxième défaite contre le Mexique (1-2) ce mercredi.

Hervé Renard a donné son ressenti et livré son analyse après la défaite de l'Arabie saoudite contre le Mexique. "Si je dois résumer : merci à notre gardien car l'écart devrait être bien plus important qu'un but. Ce soir, le score ne reflète pas la physionomie de la partie. On n'a pas espéré une seule seconde, à part peut-être dans les trois dernières minutes, où on se dit qu'il peut se passer quelque chose, mais c'était déjà trop tard", a expliqué le sélectionneur saoudien à l'issue de la rencontre.

"Je dis félicitations aux joueurs pour leur Coupe du monde mais nous ne méritions pas de gagner ce match. (...) C'est toujours difficile de passer au second tour, l'Arabie saoudite n'y est parvenue qu'une fois en 1994. Avant ce match, on rêvait de le refaire mais, au vu de notre match, nous ne le méritions pas", a conclu le technicien français.