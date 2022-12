Mauricio Pochettino lorgne sur une sélection encore présente au Qatar

Depuis son départ du PSG, l'Argentin n'a pas retrouvé un banc.

Le 5 juillet dernier, le Paris Saint-Germain scellait le départ de Mauricio Pochettino. Remercié et depuis remplacé sur le banc par le Français Christophe Galtier, le technicien argentin n'a depuis pas retrouvé chaussure à son pied. Annoncé sur les tablettes de l'Atletico Madrid, au cas où les Colchoneros viennent à pousser vers la sortie son compatriote Diego Simeone, le technicien de 50 ans n'a pas caché son désir de prendre les commandes de l'Angleterre, qui dispute actuellement la Coupe du monde 2022.

Si l'actuel sélectionneur Gareth Southgate, sous contrat jusqu'en décembre 2024, réalise un solide travail avec les Three Lions, Mauricio Pochettino se dit prêt à lui succéder en cas d'échec au Qatar et d'un bouleversement décidé par la Fédération anglaise de football une fois terminée la compétition. Pour rappel, les partenaires de Harry Kane affronteront le Sénégal en huitièmes de finale, après avoir bouclé la phase de poules à la première place du groupe B avec sept points.

Où en est l'ancien manager de Tottenham dans ses investigations ? Dans le cadre d'une interview pour le quotidien espagnol As, Mauricio Pochettino avoue être dans le flou total. “Je ne sais pas. Les entraîneurs peuvent être ici aujourd'hui et se faire virer, ou vous pouvez regarder la Coupe du monde et recevoir une offre. Des gens expérimentés m'ont dit : ‘ne te bats contre personne, prépare-toi et le football t'en donnera l'opportunité.'”