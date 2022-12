Nationale 1: le leader accroché, la RAAL en profite, l'Olympic se rapproche du podium

Contraint au partage, le Patro Eisden pourrait être dépassé par le RFC Liège dimanche, mais, en attendant ce sont la RAAL et l'Olympic Charleroi qui vont les bonnes opérations du week-end.

Il y avait cinq matchs au programme en Nationale 1 samedi soir et la surprise est venue du partage du leader, le Patro Eisden, accroché par Heist, septième, à domicile. (1-1). Un partage dont profite parfaitement la RAAL qui s'est imposée contre Visé par le plus petit écart (2-1) et qui revient à un point de la tête. Mais Liège, qui accueille les Francs-Borains, pourrait aussi en profiter et boucler le week-end en tête du classement en cas de victoire.

Dans le haut de tableau toujours, l'Olympic de Charleroi, quatrième, a largement dominé Ninove (3-0) et se rapproche du podium. Enfin, les U23 de Charleroi ont été battus à Boom (1-0), ceux de La Gantoise et de l'Antwerp ont concédé le nul sur la pelouse contre Dessel et Winkel (0-0), tandis que les U23 d'OHL se sont imposés à Mandel (1-2).