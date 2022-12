Deux joueurs de l'Atlético de Madrid en passe de rejoindre Wolverhampton ?

Le mercato hivernal approche à grands pas et les différents clubs européens ciblent donc les profils idéaux pour renforcer leur effectif. C'est notamment le cas de Wolverhampton qui a ciblé deux joueurs de l'Atlético de Madrid.

Selon les informations du célèbre journaliste italien Fabrizio Romano, Matheus Cunha et Felipe seraient, en effet, souhaités par les dirigeants du club de Leander Dendoncker. Toujours selon cette même source, un "package" pourrait être réalisé, englobant donc ces deux joueurs.

Matheus Cunha, attaquant brésilien de 23 ans, a délivré deux passes décisives en 11 rencontres de Premier League cette saison. Felipe, défenseur central de 33 ans, lui aussi brésilien, chauffe la banquette et n'a disputé que trois matches cette saison, toutes compétitions confondues.

Wolves and Atletico Madrid are in talks for Felipe, not just Matheus Cunha. It’s a potential ‘package’ to include two players in the deal. 🚨🟠 #transfers



Wolverhampton want both Felipe and Cunha for January. https://t.co/3ck1519PLH