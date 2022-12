Laurent Ciman défend Roberto Martinez : "Certaines personnes n'ont aucun respect pour le travail qu'il a accompli"

Toute la Belgique semble réclamer un nouveau sélectionneur national, mais pour Laurent Ciman, Roberto Martinez aurait certainement pu rester.

Pour beaucoup, cela avait été suffisant après six ans sous la direction de Martinez en tant que sélectionneur national. Les Diables Rouges avaient besoin d'un nouveau souffle. Pour Laurent Ciman, ce n'est pas nécessaire. Il est confiant quant à l'avenir des Diables Rouges, mais cela ne se fera certainement pas sans controverse.

"Il y aura certainement des attentes qui ne pourront pas être satisfaites", a déclaré Ciman à 7Dimanche. "Nous ne devons pas mettre trop de pression sur ces jeunes. Nous avons eu une bonne génération avec laquelle nous n'avons rien gagné, mais maintenant il y en a une nouvelle. Et certains des anciens joueurs restent pour les guider. Je ne suis pas inquiet."

Sur Martinez, Ciman est très clair. "Je pense qu'il aurait pu rester. C'est vrai que nous n'avons rien gagné, mais il a fait un excellent travail et je n'aurais pas vu de problème s'il était resté. Beaucoup de gens et de journalistes critiquent sans connaître l'homme et cela me met un peu en colère. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut, mais certaines personnes n'ont aucun respect pour le travail qu'il a accompli."