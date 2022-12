Andries Noppert est prêt à défier l'Argentine : "Un penalty de Messi ? Bien sûr que je peux l'arrêter"

Les Pays-Bas affrontent l'Argentine ce vendredi en quarts de finale de la Coupe du monde. Dans les buts bataves, la surprise du chef Louis van Gaal : Andries Noppert, qui découvre à peine le football international.

A 28 ans, le gardien d'Herenveen vient d'aligner ses 4 premières caps avec les Oranje. "Quand vous êtes un petit garçon, vous rêvez d'être à une Coupe du monde. Quand tu vois ma carrière, tu mets ce rêve de côté", a déclaré Noppert en conférence de presse, en remerciant son coach, Louis van Gaal.

"Mais j'ai continué à me battre. Il n'y a qu'un seul entraîneur qui aurait pu m'amener ici et c'est notre entraîneur national. Je suis fier d'être ici et je dois continuer à travailler dur. C'est la chose la plus importante."

Ce vendredi, Noppert se retrouvera peut-être devant le septuple Ballon d'Or, Lionel Messi. Pas de quoi impressionner Noppert, qui est prêt à venger les Oranje et leur défaite en 2014 aux tirs au but face à l'Albiceleste. "C'est un très bon joueur, mais il peut aussi rater (son penalty). Nous avons déjà vu cela avant dans ce tournoi (Messi a manqué deux penaltys dans cette Coupe du monde, ndlr). Il est comme nous, un être humain. Oui, il est bon, mais bien sûr, je peux aussi arrêter ses penaltys."