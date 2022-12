Unai Simon : "On ne s'attendait pas à être éliminé par le Maroc"

Le Maroc s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde pour la première fois de son histoire mardi au bout d'une séance de tirs au but catastrophique pour l'Espagne.

L’Espagne a été sortie en huitième de finale en Russie (2018) et à nouveau à ce stade de la compétition lors de ce Mondial 2022 au Qatar. Plusieurs joueurs de la Roja n’ont pas digéré cette défaite face à un Maroc pas spécialement flamboyant dans le jeu, mais si solide collectivement.

"On a été supérieurs durant les 120 minutes du match, on les a acculés dans leur moitié de terrain. Mais ça ne sert à rende dire maintenant qu’on a été meilleur si on n’a pas marqué. Il y a des surpris à chaque Coupe du Monde. Il y a beaucoup de niveau défensif chez les équipes comme le Maroc. On ne s’attendait pas à être éliminé par le Maroc. Mais c’est la réalité, même si ça nous agace, il faut rentrer chez soi", a confié le gardien Unai Simon dans des propos relayés par AS.