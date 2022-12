Erik ten Hag pas heureux de la défaite de son équipe en amical : "C'est inacceptable"

Erik ten Hag a réagi à la défaite de Manchester United (4-2) lors du match d'entraînement contre Cadix. L'entraîneur trouve inacceptable ce que son équipe a montré contre le numéro 19 de la Liga.

"Sur le premier but, une situation standard, notre organisation et notre discipline étaient mauvaises. C'est comme cela que l'on encaisse", a répondu Ten Hag sur les chaînes du club. "Ils étaient menaçants dans la profondeur. sur le deuxième but, nous n'étions pas réveillés, notre défense ne semblait pas bonne. Puis au milieu de terrain, nous avons été dépassés. Cela ne devrait pas être possible, c'est inacceptable", a-t-il poursuivi.

"De toute évidence, nous n'étions pas réveillés. Nous étions endormis dans les 15 premières minutes." Comme un grand nombre de joueurs de Manchester United sont à la Coupe du monde, Ten Hag a joué avec beaucoup de jeunes joueurs. "Ils ont apporté de l'énergie. Ils courent et se battent sur le terrain, mais pas toujours à partir de la bonne organisation. Ils font des erreurs et ne sont pas habitués à jouer à ce niveau. C'est une bonne leçon pour eux."

Samedi, Manchester United affrontera contre un autre club espagnol : le Real Betis.