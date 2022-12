Derrick Tshimanga : "Il n'y a pas de place pour se plaindre et râler"

Derrick Tshimanga a vécu beaucoup de choses durant sa carrière. L'arrière gauche âgé de 34 ans ne panique donc pas non plus après avoir été relégué sur le banc.

"Ah, c'est la vie", explique Tshimanga à Gazet van Antwerpen. "L'entraîneur fait ses choix et l'équipe fonctionne bien. Il n'y a pas de place pour se plaindre et râler. La vie ne se déroule pas toujours comme on l'attend. Je dois être prêt quand le coach a besoin de moi. Je ne suis pas un joueur qui va remuer les choses. Je ne suis pas comme ça. J'ai été dans cette situation plusieurs fois. Tôt ou tard, ça se retourne toujours."

Il a encore un contrat jusqu'à la fin de la saison, mais ne veut pas partir cet hiver. "Je ne veux pas partir d'ici", déclare vivement Tshimanga. "Je suis très heureux d'être ici. J'ai donné ma parole l'année dernière. J'ai une responsabilité ici. Je veux jouer le titre avec ce club."