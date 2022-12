Zlatko Dalic : "Il n'y a pas de meilleure motivation que de jouer un quart de finale contre le Brésil"

La Croatie affronte le Brésile Brésil ce vendredi (16h) en quarts de finale de la Coupe du monde.

La Croatie aurait préféré croiser le fer avec un adversaire moins redoutable en quarts de finale de la Coupe du monde. Mais son parcours de 2018 lui donne de la confiance avant d'affronter le Brésil.

"Ce match est comparable à la finale contre la France en 2018 (2-4). J'aurais aimé croiser un peu plus tard une équipe aussi forte, mais nous restons ambitieux", a confié Zlatko Dalic en conférence de presse. "Il n'y a pas de meilleure motivation que de jouer un quart de finale contre le Brésil. Tout le monde rêve de ce match, nous savons ce que représente le Brésil dans le monde du football et nous n'avons pas beaucoup à perdre. N'oubliez pas que la Croatie fait partie des huit meilleures équipes du monde, et nous voulons faire mieux", a prévenu le sélectionneur de la Croatie.