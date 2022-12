Le Bayern contraint de faire revenir un joueur de Philippe Clement à Monaco après la blessure de Neuer ?

Une absence qui fait très mal au Bayern de Munich. Neuer, malgré le poids des âges, est le titulaire indiscutable dans les cages du Rekordmeister et son remplaçant, Sven Ulreich, n'a jamais fait que dépanner ces dernières années.

Le Bayern de Munich se retrouve alors dans une situation compliquée, obligé de trouver un gardien capable de tenir la baraque lors de la deuxième partie de saison.

Selon les informations de Sky Sport, le club bavarois penserait à faire revenir Alexander Nubel (26 ans), titulaire à l'AS Monaco de Philippe Clement depuis deux saisons. Le gardien est prêté au club de la principauté, et n'avait jamais caché sa volonté de rester sur le Rocher, du moins tant qu'il était barré par Neuer chez les Munichois...Il serait donc ouvert à ce retour, mais son agent à déclaré que les deux clubs "doivent encore trouver un accord".

