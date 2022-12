De Decker a battu le RSCA Futures et est un coach heureux : "Chez nous le danger vient de partout"

Wim De Decker continue sa marche en avant au SK Beveren. Cette fois, c'est le RSCA Futures qui a été battu.

"J'ai vu beaucoup de choses positives, agréables, mais aussi des choses qui pourraient être améliorées", a expliqué De Decker à Het Laatste Nieuws. "Par-dessus tout, je veux me souvenir du bon. Notre relâchement dans la période où nous encaissons n'aurait pas dû arriver. Ce but me dérange vraiment, surtout la façon dont nous l'avons encaissé. Sur l'ensemble du match, nous aurions pu et dû marquer plus de buts.

SK Beveren a déjà marqué 41 buts cette saison. "C'est bien, surtout que ce sont dix gars différents qui ont déjà marqué. Chez nous, le danger vient un peu de tous les côtés. Je préfère ça à avoir un attaquant qui les marque tous."

Cette victoire signifie que SK Beveren est maintenant en tête, mais Beerschot joue encore contre SL16 dimanche soir.