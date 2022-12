🎥 Krmencik met le feu aux poudres : un crachat pour deux gifles.

L'ancien attaquant du Club de Bruges a craqué, mais il en a eu pour son argent.

Michael Krmencik n'a pas pu percer au Club de Bruges. L'attaquant tchèque joue désormais pour Persija Jakarta en Indonésie. Là, il s'est battu avec son adversaire Diego Michiels.

Lors du match contre le Borneo FC, on voit Krmencik cracher sur son adversaire. Il est frappé en retour et s'écroule de manière plutôt théâtrale. Michiels a reçu un rouge pour cette phase et Persija a finalement remporté le match 1-0. Krmencik, d'ailleurs, est reparti avec un carton jaune... et une seconde claque en plein visage.

Ada insiden Diego Michiels & Michael Krmenńćík Di pertandingan Persija Jakarta vs Borneo FC pic.twitter.com/s279L2pkhh — Broadcast Bola (@BroadcastBola) December 6, 2022