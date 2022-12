Le Beerschot bat les jeunes du Standard et reste leader de Challenger Pro League

Dans l'anonymat d'une compétition qui se déroule en pleine Coupe du Monde, le SL 16 s'est incliné chez le leader anversois.

Le Beerschot a battu le SL 16 ce dimanche (1-0) et reste leader de Challenger Pro League. Le seul but du match est signé Thibaud Verlinden, son 4e de la saison, qui permet au Beerschot d'enchaîner un magnifique 18/18 et de trôner fièrement en tête avec 35 points.