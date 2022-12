Des records peuvent encore tomber en cette fin de Coupe du Monde

Il ne reste que quatre rencontres à disputer au Qatar, mais elles peuvent entrer dans l'histoire.

On le sait depuis samedi soir : les demi-finales de cette Coupe d Monde 2022 vont opposer la Croatie et l’Argentine d’un côté, et la France au Maroc de l’autre. Ces pays peuvent écrire l’histoire de cette compétition.

Tout d’abord, le Maroc peut écrire un peu plus son histoire et celle du continent africain en devant le premier pays de ce continent à rejoindre la finale de la Coupe du Monde. Par le passé, deux pays africains sont déjà allés en finale du tournoi des Jeux Olympiques et ont même remporté la médaille d’or. C’était le Nigéria en 1996 (face à l’Argentine) et le Cameroun en 2000 (face à l’Espagne).

Ensuite, la France pourrait réaliser ce qui n’a plus été fait depuis le Brésil en 1958 et en 1962 : reconduire son titre. Depuis ces deux éditions, seul le Brésil a réussi l’exploit de retourner en finale 4 ans après son sacre : victoire en 1994, puis finale perdue en 1998. En 2002, les Brésiliens avaient retrouvé la finale et s’étaient cette fois imposés contre l’Allemagne.

Pour la première fois de l’histoire, on pourrait même avoir la même finale que lors de l’édition précédente. En effet, un duel ce dimanche entre la Croatie et la France est encore possible.

Le tableau est dressé, à vous messieurs les joueurs d’écrire l’histoire.