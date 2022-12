L'Angleterre ou le PSG pour Joao Felix ?

Le Portugais, éliminé de la Coupe du Monde par le Maroc, semble se diriger vers un départ de l'Atlético.

L'aventure de João Félix à Madrid semble toucher à sa fin. Les choses ne vont pas très bien avec l'entraîneur Diego Simeone depuis un certain temps et, après discussions, l'Atlético Madrid semble ouvert à un départ de l'attaquant.

João Félix a été important pour le Portugal lors de la Coupe du monde avec un but et deux passes décisives, donc l'intérêt ne manque pas. Selon Marca, deux clubs de Premier League et le Paris-Saint Germain sont intéressés par l'attaquant.

Le média espagnol apporte qu'Arsenal est en tête de la course. Chelsea, Manchester United et même Aston Villa auraient également manifesté leur intérêt. Le PSG serait aussi en contact avec l'agent Jorge Mendes.

Félix a été transféré de Benfica en 2019 pour la somme faramineuse de 127 millions d'euros. Le Bayern Munich a essayé l'été dernier avec une offre de 100 millions d'euros. Le président Gil Marín a rejeté cette -offre estivale.